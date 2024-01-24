Легендарный мексиканец Чичарито вернулся в родной клуб

35-летний мексиканский форвард Чичарито вернулся на родину. О подписании контракта с нападающим сообщила Гвадалахара.

Именно в составе этой команды Хавьер Эрнандес делал свои первые шаги в футболе.

Последние четыре сезона мексиканец провел в Лос-Анджелес Гэлакси, который покинул в январе. В МЛС форвард сыграл 75 матчей и забил 37 голов.

Наиболее известен Чичарито по выступлениям за Манчестер Юнайтед с 2010 по 2014 годы. В составе Красных дьяволов нападающий забил 59 голов в 157 матчах. На Олд Траффорд мексиканец дважды становился чемпионом Англии. Вместе с Юнайтед футболист остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов - в 2011 команда Алекса Фергюсона проиграла Барселоне в финальном матче.

Также форвард защищал цвета Реала, Байера, Вест Хэма и Севильи. Чичарито является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики (52 гола).