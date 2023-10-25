Колорадо Эвеланш побили исторический рекорд НХЛ

«Колорадо Эвеланш» выиграли на выезде у «Нью-Йорк Алйендерс» (5:4) в матче регулярного сезона НХЛ. Команда из Денвера выиграла шестой подряд матч со старта сезона. «Колорадо» - одна из трех команд, которая еще не потеряла ни одного очка. Также это «Вегас Голден Найтс» (семь побед) и «Бостон Брюинс» (шесть побед).

Победа над «Нью-Йорк Айлендерс» стала для «Колорадо» пятнадцатой подряд на выезде. И это исторический рекорд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Серия началась еще во время регулярного сезона-2022/2023. Предыдущим рекордсменом были «Баффало Сейбрс», которые выиграли 14 матчей подряд на выезде в 2006 году.

Напомним, что «Колорадо» успешно проводит последние сезоны. В 2022 году «Эвеланш» выиграли Кубок Стэнли, годом ранее они выиграли Президент Трофи. Шесть сезонов подряд «Колорадо» попадает в плей-офф.