Frozen Frenzy. В НХЛ в одну ночь сыграли 32 команды, было забито 102 шайбы
В ночь на 25 октября в НХЛ состоялось событие Frozen Frenzy. В этот день свои матчи проводят все 32 команды чемпионата.
Так, минувшей ночью команды сумели забросить 102 шайбы, что является очень высоким показателем.
В Восточной конференции можно отметить сенсационное поражение Вашингтона, который теперь является аутсайдером конференции. В то же время Бостон снова победил. Это уже шестой триумф команды подряд.
В Западной конференции снова выиграл Вегас, который одолел Филадельфию 3:2. Это также шестая победа для них.
- Регулярный сезон НХЛ. Результаты 25 октября
Вашингтон - Торонто 1:4
Коламбус - Анахайм 2:3
Оттава - Баффало 4:6
Тампа-Бэй - Каролина 3:0
Монреаль - Нью-Джерси 2:5
Питтсбург - Даллас 1:4
Флорида - Сан-Хосе 3:1
Нью-Йорк Айлендерс - Колорадо 4:7
Детройт - Сиэттл 4:5
Чикаго - Бостон 0:3
Виннипег - Сент-Луис 4:2
Миннесота - Эдмонтон 7:4
Нэшвилл - Ванкувер 2:3
Калгари - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3
Лос-Анджелес - Аризона 6:3
Вегас - Филадельфия 3:2