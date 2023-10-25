Frozen Frenzy. В НХЛ в одну ночь сыграли 32 команды, было забито 102 шайбы

В ночь на 25 октября в НХЛ состоялось событие Frozen Frenzy. В этот день свои матчи проводят все 32 команды чемпионата.

Так, минувшей ночью команды сумели забросить 102 шайбы, что является очень высоким показателем.

В Восточной конференции можно отметить сенсационное поражение Вашингтона, который теперь является аутсайдером конференции. В то же время Бостон снова победил. Это уже шестой триумф команды подряд.

В Западной конференции снова выиграл Вегас, который одолел Филадельфию 3:2. Это также шестая победа для них.

Регулярный сезон НХЛ. Результаты 25 октября

Вашингтон - Торонто 1:4

Коламбус - Анахайм 2:3

Оттава - Баффало 4:6

Тампа-Бэй - Каролина 3:0

Монреаль - Нью-Джерси 2:5

Питтсбург - Даллас 1:4

Флорида - Сан-Хосе 3:1

Нью-Йорк Айлендерс - Колорадо 4:7

Детройт - Сиэттл 4:5

Чикаго - Бостон 0:3

Виннипег - Сент-Луис 4:2

Миннесота - Эдмонтон 7:4

Нэшвилл - Ванкувер 2:3

Калгари - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3

Лос-Анджелес - Аризона 6:3

Вегас - Филадельфия 3:2