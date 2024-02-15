Клуб АПЛ готов к потенциальному уходу своего тренера летом

На фоне нарастающего интереса к своему тренеру клуб АПЛ готовится к его уходу.

По сообщению Daily Mail, Брайтон разрабатывает план «Б» на случай отхода Роберто Де Дзерби, которым интересуются сразу несколько топовых клубов.

Активно наставника сватают в Ливерпуль, как преемника Юргена Клоппа, но есть поклонники итальянца и в стане оппонентов «скаузеров» – Манчестер Юнайтед, где группа INEOS сейчас контролирует футбольные операции.

Помимо клубов АПЛ, экс-тренера донецкого Шахтёра также связывали с Барселоной, хотя отмечается, что переезд итальянца в Каталонию маловероятен.

Дерзкий стиль игры Де Дзерби завоевал поклонников по всей Европе, хотя результаты его работы в Брайтоне в этом сезоне были неоднозначными: в последних 18 матчах Премьер-лиги "чайки" одержали всего четыре победы, хотя за это время они дошли до последнего 16-го тура Лиги Европы.