Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду

В январе главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ошеломил футбольный мир, объявив, что собирается покинуть Ливерпуль в конце сезона.

Немец объяснил: «Дело в том, что у меня заканчиваются силы. Мне все нравится в этом клубе. Но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова».

Однако специалист готов отменить запланированный творческий отпуск и вернуться к тренерской работе в следующем сезоне, если один из европейских гигантов заинтересуется его услугами.

По информации известного испанского спортивного журналиста Жерара Ромеро, есть только один клуб, в который Клопп готов возглавить уже в следующем сезоне - это Барселона.

Каталонский клуб как раз продолжает поиск преемника для Хави, который также объявил, что покинет блаугранас в конце текущего сезона.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что руководство Барселоны мечтает пригласить Клоппа на должность главного тренера.