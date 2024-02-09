Известно, какое расписание предсезонного тестового расписания Формулы-1

Вскоре начнется новый сезон Формулы-1. Однако перед этим пройдет предсезонные тесты в Бахрейне, сообщает Motosport.

Как известно, эти тесты пройдут в течение трех дней, 21-23 февраля, нынешние тесты состоятся лишь за неделю до Гран-при Бахрейна. Первый официальный этап начнется 29 февраля и будет продолжаться до 2 февраля.

Расписание тестовых гонок:

Среда, 21 февраля

10:00 по местному времени (8:00 СЕТ)

19:00 по местному времени (17:00 СЕТ)

Четверг 22 февраля

10:00 по местному времени (8:00 СЕТ)

19:00 по местному времени (17:00 СЕТ)

Пятница 23 февраля

10:00 по местному времени (8:00 СЕТ)

19:00 по местному времени (17:00 СЕТ)

Проведение предсезонных тестов в Бахрейне позволяет командам Формулы-1 завершить работу на трассе в репрезентативных жарких, сухих и солнечных условиях. Кроме этого, снижает транспортные расходы и соответствует обязательствам Формулы-1 быть более дружественными к окружающей среде.

Напомним, что пилот Формулы-1 Лююис Хэмилтон не будет продлевать контракт с Мерседес. Феррари подтвердила, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году и подпишет многолетний контракт с новым коллективы.