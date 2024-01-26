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Испанский защитник покинул Вулверхэмптон после пяти лет в команде

Новости футбола Сегодня, 13:14
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Испанский защитник покинул Вулверхэмптон после пяти лет в команде Фото: Вулверхэмптон

Английский Вулверхэмптон огласил о прекращении сотрудничества с 29-летним испанским защитником Хонни по обоюдному согласию.

В заявлении «волков» идется, что последние три года из-за травм колен защитник не получал достаточного игрового времени и поэтому в клубе решили дать ему шанс играть.

Хонни был последним из состава Вулверхэмптона, который был представителем команды-четвертьфиналиста Лиги Европы в сезоне 2019/2020. Всего за «вулвз» с января 2019 года он сыграл 134 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Как сообщил Фабрицио Романо, свою карьеру он продолжит в грецком ПАОКе, с которым подпишет полуторагодичный контракт с возможностью продления ещё на год.

В последнем матче Вулверхэмптон не сумел победить Брайтон. В игре 21-го тура АПЛ команды разошлись ничьей 0:0.

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