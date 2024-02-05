Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге

В понедельник, 5 февраля, в рамках 23 тура Манчестер Сити поехал в гости к Брентфорду. Этот матч стал заключительным в этом туре.

В первой половине Сити больше владели мячом, но именно Брентфорд вышел вперед. На 21-й минуте Мопе отметился забитым голом. Удержать это преимущество до конца тайма они не смогли. На третьей компенсированной минуте Фил Фоден записал гол в свой актив и сравнял счет.

После перерыва английский футболист продолжил феерить. На 53-й минуте Фоден оформил дубль и Сити уже вышел вперед. "Горожане" продолжили доминировать на футобольном поле и на 70-й минуте Фоден оформил хет-трик. Сити набрали 49 очков после 22 туров и занимают второе место.