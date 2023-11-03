ФОТО. Бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант похвасталась новой откровенной татуировкой

Бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант, которая давно славится своими откровенными фотографиями, решила побаловать публику новым снимком.

На этот раз она напомнила о себе своим подписчикам в социальных сетях.

Недавно девушка набила себе новую татуировку на запястье — теперь там красуется изображение ковбойки в стиле ню. Ковбойка, нанесенная на тело спортсменки, демонстрирует обнаженные бедра. Также ее образ дополнили пистолетом, сапогами и шляпой.

Напомним, что звездная Пейдж ВанЗант решила уйти из UFC после поражения от бразильянки Аманды Хибасу в 2020 году. Несмотря на это, число поклонников и подписчиков у нее стремительно растет.

Это связано с тем, что теперь она посвящает свободное время развитию аккаунта на Only Fans – сайта для взрослых, где при наличии платной подписки можно просматривать эротический контент.

Сама девушка рассказывала, что за сутки на этом ресурсе она смогла заработать больше, чем за всю свою профессиональную карьеру в боевых искусствах.