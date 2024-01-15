Евротур. Реал доминирует в Эль-Класико, проблемы Моуринью, великий камбэк Де Брюйне

На минувших выходных было привычно много спортивных событий, которые запомнятся рядовым болельщикам. Можно отметить массу красивых голов и достаточное количество неожиданных результатов.

Шедевр Бернарду Силвы и перформанс Де Брюйне

Манчестер Сити в рамках очередного тура английской Премьер Лиги отправился в гости к Ньюкаслу. Команды на двоих выдали зрелищный матч, в котором нашлось место шикарному голу в исполнении вингера «горожан» Бернарду Силвы. Португалец откликнулся на прострел Кайла Уокера и элегантно пяткой отправил мяч мимо голкипера. «Сороки» ответили двумя точными ударами Исака и Гордона, чем полностью перевернули ход игры. Однако во втором тайме слово взял вышедший на замену Де Брюйне. Бельгиец сперва сравнял счет, а в концовке идеальной передачей нашел в штрафной соперника Оскара Бобба, который обыграл вратаря и принес победу подопечным Гвардиолы.

Наполи избежал очередного конфуза

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле принимал Салернитану. После провала в прошлом туре, когда чемпионы Италии «сгорели» в гостях Торино (0:3), руководство клуба пошло на крайние меры и заперло команду в отеле. Нельзя сказать, что наказание пошло на пользу футболистам, ведь по ходу первого тайма они уступали скромному сопернику. Голом в составе команды Филиппо Индзаги отметился нестареющий Антонио Кандрева. Перед самым перерывом Маттео Политано сравнял счет реализовав пенальти. Видимо, в раздевалке произошел неприятный разговор и во второй половине матча хозяева закрыли Салернитану на ее половине поля. Гол назревал, однако вырвать победу «партенопеи» смогли лишь в компенсированное время. Амир Ррахмани первым сыграл на добивании и спас свою команду от неприятностей.

Реал уничтожил Барселону в матче за Суперкубок Испании

В саудовском Эр-Рияде в финальном поединке за Суперкубок Испании встречались Реал и Барселона. Команды не теряли времени на создание голевых моментов, и уже на 5-й минуте Левандовски упустил отличную возможность забить. В следующие несколько минут Винисиус продемонстрировал, как нужно использовать моменты. Сначала он забил после передачи Беллингема, а затем воспользовался подачей Родриго. Каталонцы могли ответить голом через минуту, но мяч после удара Торреса попал в перекладину.

В середине тайма Роберт Левандовски точно ударил из-за пределов штрафной площади, сократив отставание своей команды. Однако Реал вернул себе преимущество в два гола еще до перерыва. Рональд Араухо совершил фол в своей штрафной, и Винисиус с пенальти оформил хет-трик

Второй тайм оказался менее результативным. Родриго на 64-й минуте довел счет до разгромного, а через 10 минут Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и оставил Барселону вдесятером. Оборона каталонцев в этой игре выглядела неважно, а Реал завоевал свой 13-й Суперкубок Испании в истории клуба.

Крутая битва на Олд Траффорд

В матче 21-го тура английской Премьер Лиги встречались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Поединок оправдал ожидания болельщиков и завершился боевой ничьей.

«Красные дьяволы» вышли вперед уже на третьей минуте благодаря замечательной комбинации Хойлунда с Рашфордом, который мощным ударом забил в верхний угол ворот Викарио. Тоттенхэм быстро отыгрался, когда Ришарлисон головой смог переправить мяч в ворота после подачи углового.

Однако до перерыва Юнайтед вновь вышел вперед, когда Хойлунд и Рашфорд вновь успешно взаимодействовали: на этот раз норвежец ассистировал, а англичанин снова вывел хозяев вперед.

В начале второго тайма Тоттенхэм оперативно восстановил равновесие. Бентанкур сумел пробить в ближний угол, восстановив паритет. Вернер записал на свой счет ассист, отметившись результативным действием в первом матче за новую команду после перехода из Лейпцига. Далее обе команды действовали осторожно, предпочитая не рисковать, и матч завершился закономерной ничьей.

Отметим, что за матчем МЮ впервые вживую наблюдал Рэтклифф и успел пообщаться с Фергюсоном.

Sir James Ratcliffe and Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/SpDrJYLBvQ — Nemo (@NonsensicalNemo) January 14, 2024

Египет едва не проиграл скромному Мозамбику на Кубке Африки

Египет, семикратный чемпион Африки, выходил на поле в роли явного фаворита, но столкнулся с неожиданными трудностями в матче. В начале игры все шло по плану, и на 2-й минуте форвард Нанта, Мостафа Мохамед, вывел фаворитов вперед.

Однако на 55-й и 58-й минутах случился настоящий переворот. Сборная Мозамбика, несмотря на свой скромный статус, забила дважды в ворота Мохаммеда Эль-Шенави. Первым автором гола стал Вити, а затем точный удар совершил Клесиу Бауке.

Хотя Египету удалось сократить разрыв благодаря реализованному пенальти Салаха, на большее у фаворитов не хватило ни сил, ни времени.

Интересно, что в перерыве при счете 1:0 в пользу Египта на победу Мозамбика коэффициент колебался в районе 100-180. А громкая сенсация на Кубке Африки вчера вcе же случилась: в заключительном матче игрового дня Кабо-Верде одолел сборную Ганы.

Моуринью на выход? Рома без особых вариантов проиграла Милану

В последнее время Рома Жозе Моуринью не показывает тех результатов, которых от нее ждут болельщики. За последний месяц «волки» выиграли всего два поединка, один из которых пришелся на Кубок Италии против скромного Кремонезе из Серии В. В другом матче был обыгран Наполи, однако это была скорее яркая вспышка, чем закономерность. После вчерашнего поражения от Милана римляне рухнули уже на девятую позицию, а в прессе все чаще говорят об отставке Моуринью. Складывается впечатление, что команда не готова морально, а португалец не отрабатывает свою высокую заработную плату.