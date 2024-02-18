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Эвертон – Кристал Пэлас. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 06:16
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Эвертон – Кристал Пэлас. Ориентировочные составы и последние новости Фото: сайт Эвертона/Автор неизвестен

Завтра, в понедельник, 19 февраля, состоится заключительный матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся Эвертон и Кристал Пэлас.

Для Эвертона победа в этом матче позволит наконец-то выбраться из зоны вылета после наложения санкций на команду в виде десяти очков из-за нарушения правил финансового фейер-плей. «Ириски» со всех сил борются за право сохранения прописки в элитном дивизионе Англии, а три очка позволят им обогнать Лутон Таун, который располагается на семнадцатом месте.

Кристал Пэлас также находится внизу турнирной таблицы, а 24 очка позволяют команде располагаться лишь на шестнадцатой строчке, что не дает им никаких гарантий безопасности. Совсем недавно стало известно, что команда приняла решение уволить тренера команды Роя Ходжсона, на смену которому пришел бывший тренер Айнтрахт Франкфурта Оливер Гласнер.

Многие известные ресурсы, такие какSofascore,Fotmob,Besoccer иWhoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов. Не осталась в стороне и одна из главных европейских телесистем –Eurosport.

В первую очередь стоит отметить, что в каждой из команд есть потери перед матчем.

«Ирискам» на поле не помогут Деле Алли, Андре Гомеш и Арно Данжума, также под вопросом остается возможность участия в матче Абдулае Дукуре. У «орлов» не сыграют Марк Гуэхи, Шейк Дукуре, Эберечи Эзе, Микаель Олисе, Джесуран Рак-Сакьи и Роб Холдинг, а также пока не ясно сможет ли сыграть Уилл Хьюз.

Касательно состава Эвертона, все вышеупомянутые источники разделились во мнении касательно некоторых игроков.

Ворота, ожидаемо, будет защищать Джордан Пикфорд. В защите, наверняка, сыграют слева Виталий Миколенко, а в центре Джарред Брантуэйт и Джеймс Тарковски. А вот кто будет на правом фланге пока остается под вопросом. По мнениюSofascore,Besoccer иEurosport это будет Бен Годфри,Fotmob считает, что это будет Шеймус Коулман, аWhoscored предполагает, что Шон Дайч выпустит на эту позицию Натана Паттерсона.

Касательно полузащиты все источники сошлись во мнении касательно четверки игроков. Наверняка ими станут Дуайт Макнил, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер и Джек Харрисон. В нападении будет Доминик Калверт-Льюин, а вот кто ему будет помогать точно пока не ясно.Sofascore иEurosport считает, что это будет Абдулай Дукуре, который находится в лазарете и его участие под вопросом, по мнениюFotmobиWhoscored это будет Амаду Онана, аBesoccer ставит на эту позицию Эшли Янга.

Ориентировочный состав Эвертона:

Пикфорд – Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Годфри/Коулман/Паттерсон – Макнил, Гейе, Гарнер, Харрисон - Калверт-Льюин, Дукуре/Онана/Эшли Янг.

Касательно состава Кристал Пэлас источники разошлись во мнении касательно тактической схемы и игроков в лини полузащиты и нападения.

Ворота, наверняка, будет защищать Дин Хендерсон, а четверку защитников составят Даниэль Муньос Мехия, Йоаким Андерсен, Крис Ричардс и Тайрик Митчелл.

В полузащите и нападении, в зависимости от тактической схемы, скорее всего сыграют Адам Уортон, Джефферсон Лерма, Джордан Айю и Жан-Филипп Матета. Остальные два игрока отличаются в зависимости от источника. Некоторые ставят на эти позиции Уилла Хьюза, Матеуса Франса или Джефф Шлуппа. Детальнее на схемах ниже.

Ориентировочный состав Кристал Пэлас:

Хендерсон - Муньос Мехия, Андерсен, Ричардс, Митчелл – Уортон, Лерма, Айю, Матета – Хьюз/Франса/Шлупп, Хьюз/Франса/Шлупп

Sofascore

Fotmob

Whoscored

Eurosport

Напомним, что старт матча запланирован на 21:00 по среднеевропейскому времени.

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