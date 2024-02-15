Кристала Пелес уволил тренера и определился с новой кандидатурой

Кристал Пэлас уволил главного тренера Роя Ходжсона и назначил его преемника, сообщает Фабрицио Романо.

Как информируют, английского специалиста решили уволить с должности наставника главного тренера. Его преемником будет немецкий специалист Оливер Гласнер. Он еще вчера согласился на предложение от английского клуба. Сейчас еще обсуждают все детали контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, что 12 сентября 2017 года Ходжсона назначили главным тренером лондонского клуба Кристал Пэлас. 18 мая 2021 года тренер сообщил, что проведет еще 2 матча и покинет клуб. Он решил по окончании сезона завершить карьеру тренера.

Однако, 21 марта 2023 года вновь возобновил карьеру, вернувшись в Лондон. Соглашение со Склярами подписано до конца текущего сезона. По завершении сезона контракт был продлен еще на год.

Оливер Гласнер в сезоне 2021/22 стал главным тренером клуба Айнтрахт Франкфурт из немецкой Бундеслиги. В сезоне 2021/22 выиграл Лигу Европы. Однако, немецкий коллектив уволил Гласнера с должности главного тренера.

Напомним, самый возрастной тренер в топ-5 лигах Рой Ходжсон не смог завершить сегодняшнюю тренировку Кристал Пэлас. 76-летнему англичанину стало плохо во время тренировки, поэтому он не пришел на пресс-конференцию перед матчем против Эвертона. Однако не сообщается, какой именно недуг сразил Ходжсона.