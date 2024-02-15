EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Кристала Пелес уволил тренера и определился с новой кандидатурой

Кристала Пелес уволил тренера и определился с новой кандидатурой

Новости футбола Сегодня, 11:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кристала Пелес уволил тренера и определился с новой кандидатурой Фото: https://twitter.com/JacobsBen

Кристал Пэлас уволил главного тренера Роя Ходжсона и назначил его преемника, сообщает Фабрицио Романо.

Как информируют, английского специалиста решили уволить с должности наставника главного тренера. Его преемником будет немецкий специалист Оливер Гласнер. Он еще вчера согласился на предложение от английского клуба. Сейчас еще обсуждают все детали контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, что 12 сентября 2017 года Ходжсона назначили главным тренером лондонского клуба Кристал Пэлас. 18 мая 2021 года тренер сообщил, что проведет еще 2 матча и покинет клуб. Он решил по окончании сезона завершить карьеру тренера.

Однако, 21 марта 2023 года вновь возобновил карьеру, вернувшись в Лондон. Соглашение со Склярами подписано до конца текущего сезона. По завершении сезона контракт был продлен еще на год.

Оливер Гласнер в сезоне 2021/22 стал главным тренером клуба Айнтрахт Франкфурт из немецкой Бундеслиги. В сезоне 2021/22 выиграл Лигу Европы. Однако, немецкий коллектив уволил Гласнера с должности главного тренера.

Напомним, самый возрастной тренер в топ-5 лигах Рой Ходжсон не смог завершить сегодняшнюю тренировку Кристал Пэлас. 76-летнему англичанину стало плохо во время тренировки, поэтому он не пришел на пресс-конференцию перед матчем против Эвертона. Однако не сообщается, какой именно недуг сразил Ходжсона.

Связанные команды и лиги
Кристал Пэлас
Популярные новости
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола Сегодня, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола Вчера, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год Новости футбола Вчера, 15:36 Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год
Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен Новости MMA Вчера, 12:54 Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен
Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности Новости футбола Вчера, 09:08 Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вестерн Юнайтед – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Суперспорт Юнайтед – Стелленбош прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Лион – Ницца прогноз и ставки на матч 16 февраля Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года