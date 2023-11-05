Эмма Радукану рассказала когда вернется на корт

Британская теннисистка Эмма Радукану (№283 WTA) рассказала о ходе восстановления после травм.

«Не уверена, когда вернусь. Но, конечно, цель – быть готовой в начале сезона 2024 года. Мы тренировались, но о возвращении говорить рано. Точнее, еще нет даты возвращения на корт», – сказала Радукану для BBC Radio 4 Today.

Отметим, что 20-летняя спортсменка не играет с апреля. В мае Радукану перенесла операции на обоих запястьях и на правой лодыжке.

Добавим, что теннисистка имеет за плечами одну победу на турнирах серии Большого шлема. В 2021-м Радукану выиграла Открытый чемпионат США. На кортах Австралии и Франции лучшим результатом является 2-й раунд, а на домашнем Уимблдоне 4-й. Наивысшей позицией в рейтинге WTA является 10-е место в июле 2022-го года.