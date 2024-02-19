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Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду

Новости футбола Сегодня, 05:07
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду

Легенда Челси и сборной Бельгии Эден Азар высказал несогласие со словами Криштиану Роналду, который ранее заявлял, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французская Лига 1.

“Я не согласен с Криштиану. Уверен, если бы команда Лиги 1 сыграла против команды из Саудовской Аравии, она бы победила. Возможно, не так нелегко, как люди могут подумать, но уровень во Франции хороший”, – заявил Азар в эфире шоу ObiOne.

С 2008 по 2012 год Азар выступал в Лиге 1 за Лилль, с которым в 2011 году стал чемпионом Франции. Также он дважды был признан лучшим футболистом сезона в Лиге 1.

Напомним, осенью прошлого года Азар официально объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал Реал Мадрид, где он провел 4 сезона, но преимущественно страдал от травм.

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Лига 1 Франция Про-лига Саудовская Аравия
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