Эдегор сравнялся по забитым голам в АПЛ с легендой Арсенала

Арсенал в гостях противостоит Бернли в 25-м туре Премьер-лиги. Канониры вышли вперед уже на 4-й минуте усилиями капитана команды Мартина Эдегора.

Для норвежца этот гол стал 28-м в Премьер-лиге. По этому показателю хавбек сравнялся с другим бывшим капитаном Арсенала - легендарным Патриком Вийерой.

Martin Ødegaard has now scored the same amount of Premier League goals for Arsenal as Patrick Vieira (28).



From one captain to another. ©️#BURARS pic.twitter.com/1haHuUA8nA — Squawka Live (@Squawka_Live) February 17, 2024

Арсенал арендовал Эдегора у Реала зимой 2021 года. Вопреки всему скепсису со стороны фанатов, Мартин стал основным игроком лондонской команды. Спустя шесть месяцев Канониры выкупили контракт норвежца за 35 миллионов евро. В прошлом году норвежский полузащитник подписал с лондонцами новое соглашение, рассчитанное до июня 2028 года.

В текущем сезоне на счету Эдегора, который выводит команду с капитанской повязкой, 8 голов и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.