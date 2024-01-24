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Четверо болельщиков Удинезе сурово наказаны по мотивам расистского скандала

Новости футбола Сегодня, 12:00
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Четверо болельщиков Удинезе сурово наказаны по мотивам расистского скандала Четверо болельщиков Удинезе сурово наказаны по мотивам расистского скандала

Четверо болельщиков Удинезе получили запрет на посещение футбольных мероприятий в Италии за расистские оскорбления вратаря Милана Майка Меньяна на недавнем матче Серии А.

Итальянская полиция сообщила, что нарушители не смогут посещать футбольные мероприятия профессионального уровня в течение следующих пяти лет.

Руководство Удинезе заявило, что трое мужчин и женщина были идентифицированы после анализа видеозаписи со стадиона. Утверждается, что данные подозреваемых были переданы в прокуратуру.

Стоит отметить, что пятилетняя дисквалификация — это максимальное наказание, которое может быть назначено болельщику, впервые пойманному на проявлении расизма на футбольном матче.

Напомним, в первом тайме поединка Меньян стал жертвой расистских выкриков в свой адрес, доносившихся с фанатской трибуны черно-белых. Французский вратарь в ответ покинул поле, а поединок не был возобновлен пока голкипер не вернулся на ворота.

Удинезе был наказан за поведение своих фанатов одним домашним матчем без зрителей. В клубе также активно занимались поиском виновных. Одному из горе-фанатов пожизненно запретили посещать домашние матчи команды.

Ранее звезда мадридского Реала жестко высказался поводу инцидента с Меньяном, призвав сажать расистов в тюрьму.

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