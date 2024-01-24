Четверо болельщиков Удинезе сурово наказаны по мотивам расистского скандала

Четверо болельщиков Удинезе получили запрет на посещение футбольных мероприятий в Италии за расистские оскорбления вратаря Милана Майка Меньяна на недавнем матче Серии А.

Итальянская полиция сообщила, что нарушители не смогут посещать футбольные мероприятия профессионального уровня в течение следующих пяти лет.

Руководство Удинезе заявило, что трое мужчин и женщина были идентифицированы после анализа видеозаписи со стадиона. Утверждается, что данные подозреваемых были переданы в прокуратуру.

Стоит отметить, что пятилетняя дисквалификация — это максимальное наказание, которое может быть назначено болельщику, впервые пойманному на проявлении расизма на футбольном матче.

Напомним, в первом тайме поединка Меньян стал жертвой расистских выкриков в свой адрес, доносившихся с фанатской трибуны черно-белых. Французский вратарь в ответ покинул поле, а поединок не был возобновлен пока голкипер не вернулся на ворота.

Удинезе был наказан за поведение своих фанатов одним домашним матчем без зрителей. В клубе также активно занимались поиском виновных. Одному из горе-фанатов пожизненно запретили посещать домашние матчи команды.

Ранее звезда мадридского Реала жестко высказался поводу инцидента с Меньяном, призвав сажать расистов в тюрьму.