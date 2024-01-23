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Известно, как накажут Удинезе за расистские выкрики фанатов в адрес Меньяна

Новости футбола Сегодня, 12:20
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Известно, как накажут Удинезе за расистские выкрики фанатов в адрес Меньяна Известно, как накажут Удинезе за расистские выкрики фанатов в адрес Меньяна

Удинезе будет наказан за поведение своих болельщиков в недавнем матче Серии А против Милана.

Напомним, в первом тайме поединка голкипер россонери Марк Меньян стал жертвой расистских выкриков в свой адрес с фанатской трибуны черно-белых. Французский вратарь в ответ покинул поле, а поединок не был возобновлен пока он не вернулся в ворота.

За это нелицеприятное происшествие Удинезе проведет следующий домашний матч без зрителей. Это будет поединок против Монцы 3 февраля.

Согласно рапорту главного арбитра матча, расистские оскорбления исходили в основном от ультрас трибуны хозяев Curva Sud, но и другие болельщики не дистанцировались от происходящего.

Отмечается, что Удинезе уже выявил виновных. Одному из фанатов пожизненно запретили посещать домашние матчи команды.

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Милан Удинезе Серия А Италия
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