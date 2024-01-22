Винисиус Жуниор после инцидента с Меньяном заявил, что пора сажать расистов в тюрьму

23-летний бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор жестко высказался в своем Twitter по поводу инциндента, который случился в матче 21-го тура Серии А между Миланом и Удинезе 20 января.

Тогда на 35-й минуте встречи поединок был прерван из-за расистских высказываний в адрес голкипера дьяволов Майка Меньяна.

Вини написал в Twitter следующее:

“Простой разговор ничего не изменит”. Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.

Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы", - заявил Вини.

Сам Винисиус также неоднократно становился жертвой расистских оскорблений.