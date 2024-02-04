Четырехкратный чемпион мира F1, завершивший карьеру, может вернутся и заменить Хэмилтона в Mercedes

Совсем недавно Льюис Хэмилтон заявил о том, что в конце сезона 2024 года покинет Mercedes, чтобы присоединиться к Ferrari.

Семикратный чемпион мира прекратит 25-летнее сотрудничество с Mercedes, которое началось с того времени, когда он был юным гонщиком, а Mercedes были поставщиком двигателей для его первой команды Формулы-1 McLaren.

Mercedes еще не нашел замену британцу, а главным фаворитом считался Карлос Сайнс-младший, который на данный момент выступает за Ferrari, но теперь стало известно, что в немецкую команду может вернутся легендарный гонщикF1, который уже завершил карьеру.

Речь идет о Себастьяне Феттеле. Четырехкратный чемпион мира завершил карьеру в 2022 году, но теперь ему предрекают возвращение на трек, сообщаетSportbible.

Феттель выиграл четыре чемпионата мираF1 вместе с Red Bull, но остановил карьеру после двух разочаровывающих сезонов в Aston Martin

В источнике говорится, что руководитель команды Mercedes Тото Вольф сообщил, что он все еще находится в регулярном контакте с Феттелем, и именно это и вызвало слухи о том, что переговоры с немцем продолжаются.

Хотя сам Вольф и говорил о том, что Феттель решил навсегда покончить с гонками:

«Я думаю, что он [Феттель] принял решение больше не участвовать в гонках. Мы регулярно разговариваем. Мы также разговаривали вчера, но речь не шла о нашем сотрудничестве в будущем».

Пока точно не ясно, кто именно заменит Mercedes, но наверняка слухов и вариантов еще будет огромное множество.