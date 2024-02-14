"Было странно праздновать четвертое место". Конте с иронией вспомнил свой период в Тоттенхэме

Бывший главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте вспомнил свой период о руля Шпор.

Итальянский специалист признался, что ему не нравилось отсутствие у лондонского клуба чемпионских амбиций.

«Для меня праздновать четвертое место было странно. В конце финальной игры с Норвичем я позвонил своим сотрудникам и сказал: “обратите внимание, не привыкайте праздновать место в Лиге чемпионов”. Я привык побеждать, а не праздновать 4-е место», — рассказал Конте.

Конте возглавлял Тоттенхэм с 2021 по 2023 годы. По его руководством команда занимала четвертое место в АПЛ, но не выиграла никаких трофеев.

Итальянец находится без работы после того, как он покинул лондонский клуб. Различные слухи отправляют специалиста то в Милан, то в Барселону со следующего сезона.