Неожиданный поворот. Антонио Конте вместо Милана может возглавить испанский гранд

Барселона продолжает поиск преемника для своего главного тренера Хави, который покинет клуб в конце текущего сезона.

По информации испанского издания Sport, каталонский клуб включил в шорт-лист известного итальянского специалиста Антонио Конте. Блаугранас готовы предложить тренеру сотрудничество, даже если итальянец не очень соответствует их стилю игры и философии.

Ранее сообщалось, что Конте возглавит Милан летом. Слухи только укрепились после того, как итальянец был замечен ужинающим возле офиса россонери в окружении своих коллег по тренерскому штабу.

Конте находится без работы с марта 2023 года, после того, как он покинул Тоттенхэм. 54-летний специалист наиболее известен по работе с Ювентусом, Интером, Челси и сборной Италии. Его тренерские достижения включают чемпионские титулы Англии и Италии.

Барселона занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Среди других претендентов на смену Хави называли Юргена Клоппа и Ханси Флика.