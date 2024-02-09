Бензема восстановил свой аккаунт в Instagram, но не без предварительной чистки

После поражения от Ан-Насра со счётом 2:5 в декабре 2023 года форвард Аль-Иттихада Карим Бензема столкнулся с горой критики, которая вынудила француза закрыть свой аккаунт в Instagram.

Обладатель Золотого мяча 2022 года недолго был без социальных сетей и исследование Marca показало, что аккаунт Бензема подвергся изменениями.

До восстановления аккаунта у Карима Бензема было более 62 миллионов подписчиков, 2 000 постов (из его мадридской команды, сборной Франции, нового клуба... и несколько постов от спонсоров) и 137 подписок, включая всех его бывших партнеров по Реалу.

Однако одним из первых решений, которое он принял после возвращения, стало удаление всех фотографий, связанных с футболом (только фотография с Золотым мячом прошла фильтрацию), и отписка от все... кроме своих спонсоров.

Сейчас Карим следит только за 8 аккаунтами: GQ Middle East, Adidas, Bugatti, Technogym, Аль-Иттихадом, Donatella Versace и Jean Paul Gaultier... и мадридским Реалом.