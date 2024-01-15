Australian Open: Оже Альяссим не без проблем обыграл Доминика Тима

В первом круге Australian Open канадский теннисист Оже Альяссим (30 в рейтинге) встретился с австрийцем Домиником Тимом (92 в рейтинге).

Несмотря на то, что канадский спортсмен считался фаворитом встречи, матч не дался ему легко. В общем, игра продлилась пять часов и две минуты. В первом сете Альяссим победил со счетом 6:3 и забрал второй сет 7:5. Однако, Тим смог навязать борьбу.

Австрийский теннисист записал в свой актив третий и четвертый сеты, поэтому все решал финальный, пятый, сет. Оже Альяссим собрался и таки смог пройти своего соперника. В финальном сете счет 6:3 и непростая итоговая победа 3:2.

В следующем раунде Australian Open канадский теннисист встретится с французом Юго Гренье, который занимает 178 место в рейтинге.

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