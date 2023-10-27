Атланта – Никс, Чикаго – Торонто и другие: анонс матчей НБА

В НБА в ночь с пятницы на субботу состоится одиннадцать матчей. Денвер отправится в гости к Мемфису, Чикаго проведет домашний матч против Торонто, а Сакраменто встретится с Голден Стейт.

Daily Sport подготовил для вас расписание всех матчей следующего игрового дня НБА. Уточним, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени:

Мемфис - Денвер - 1:00

Шарлот - Детройт - 1:00

Атланта - Нью-Йорк Никс - 1:30

Бостон - Майами - 1:30

Кливленд - Оклахома-Сити - 1:30

Сан-Антонио - Хьюстон - 2:00

Чикаго - Торонто - 2:00

Даллас - Бруклин - 2:30

Юта - Клипперс - 3:30

Портленд - Орландо - 4:00

Сакраменто - Голден Стейт - 4:00