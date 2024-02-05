Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 23 тура
В течение нескольких дней, с субботы 3 февраля до понедельника 5 февраля, пройдут матчи 23 тура Английской Премьер-лиги. Болельщиков ждут зрелищные матчи на этих выходных.
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В субботу, 3 февраля, Тоттенхэм поедет в гости к Эвертону, а Брайтон и Ньюкасл на своих полях сыграют против Критал Пэлас и Лутон. На следующий день, в воскресенье 4 февраля, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд сыграет с Вест Хэмом, Челси на Стэмфорд Бридж с Вулверхэмптоном.
Также, в это воскресенье Арсенал примет на своем поле Ливерпуль. В понедельник, 5 февраля, Манчестер Сити и Брентфорд закроют 23 тур Премьер-лиги.
АПЛ. 23-й тур
- 3 февраля
13:30 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Голы: Харрисон 30, Брейнтвейт 90+4 - Ришарлисон 4, Ришарлисон 41
16:00 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Голы: Данк 3, Хиншелвуд 33, Буонанотте 34, Жуан Педро 84 - Матета 71
16:00 Бернли - Фулхэм 2:2
Голы: Фофана 71, Фофана 90+1 Пальинья 17, Родригу Муниз 21
16:00 Ньюкасл - Лутон 4:4
Голы: Лонгстофф 7, Лонгстофф 23, Триппьер 67, Барнс 73 - Ошо 21, Баркли 40, Моррис 59, Адебайо 62
18:30 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Голы: Макгинн 12, Уоткинс 16, Бэйли 20, Тилеманс 30, Морено 47
- 4 февраля
15:00 Борнмут - Ноттингем 1:1
Голы: Клюйверт 5 - Хадсон-Одой 45
15:00 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Голы: Палмер 19, Силва 86 - Кунья 22, Дисаси 43 (автогол), Кунья 63, Кунья 82
15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, Гарначо 84
17:30 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Голы: Сака 14, Мартинелли 67, Троссард 90+3 - Габриэл 45+3
- 5 февраля
21:00 Брентфорд - Манчестер Сити - 1:3
Голы: 1:0 - 21 Мопе, 1:1 - 45+3 Фоден, 1:2 - 53 Фоден, 1:3 - 70 Фоден
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52:22
|51
|2
|Ман Сити
|22
|16
|4
|4
|54:25
|49
|3
|Арсенал
|23
|14
|4
|3
|47:22
|49
|4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49:30
|46
|5
|Шпоры
|23
|13
|5
|5
|49:35
|44
|6
|Ман Юн
|23
|12
|2
|9
|31:32
|38
|7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36:36
|36
|8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42:38
|35
|9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48:37
|33
|10
|Вулвз
|23
|9
|5
|9
|37:37
|32
|11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38:39
|31
|12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30:41
|27
|13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30:38
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26:40
|24
|15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31:36
|22
|16
|Ноттингем
|23
|5
|6
|12
|28:41
|21
|17
|Лутон
|22
|5
|5
|12
|32:42
|20
|18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26:30
|19*
|19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24:47
|13
|20
|Шеффилд Юн
|23
|2
|4
|17
|19:59
|10
* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
Премьер-лига. 24 тур
10 февраля
- 13:30 Манчестер Сити - Эвертон
- 16:00 Фулхэм - Борнмут
- 16:00 Ливерпуль - Бернли
- 16:00 Лутон - Шеффилд Юнайтед
- 16:00 Тоттенхэм - Брайтон
- 16:00 Вулверхэмптон - Брентфорд
- 18:30 Ноттингем - Ньюкасл
11 февраля
- 15:00 Вест Хэм - Арсенал
- 17:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
12 февраля
- 21:00 Кристал Пэлас - Челси