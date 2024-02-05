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Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 23 тура

Новости футбола Вчера, 17:08
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 23 тура Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 23 тура

В течение нескольких дней, с субботы 3 февраля до понедельника 5 февраля, пройдут матчи 23 тура Английской Премьер-лиги. Болельщиков ждут зрелищные матчи на этих выходных.

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В субботу, 3 февраля, Тоттенхэм поедет в гости к Эвертону, а Брайтон и Ньюкасл на своих полях сыграют против Критал Пэлас и Лутон. На следующий день, в воскресенье 4 февраля, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд сыграет с Вест Хэмом, Челси на Стэмфорд Бридж с Вулверхэмптоном.

Также, в это воскресенье Арсенал примет на своем поле Ливерпуль. В понедельник, 5 февраля, Манчестер Сити и Брентфорд закроют 23 тур Премьер-лиги.

АПЛ. 23-й тур

  • 3 февраля

13:30 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Голы: Харрисон 30, Брейнтвейт 90+4 - Ришарлисон 4, Ришарлисон 41

16:00 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Голы: Данк 3, Хиншелвуд 33, Буонанотте 34, Жуан Педро 84 - Матета 71

16:00 Бернли - Фулхэм 2:2
Голы: Фофана 71, Фофана 90+1 Пальинья 17, Родригу Муниз 21

16:00 Ньюкасл - Лутон 4:4
Голы: Лонгстофф 7, Лонгстофф 23, Триппьер 67, Барнс 73 - Ошо 21, Баркли 40, Моррис 59, Адебайо 62

18:30 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Голы: Макгинн 12, Уоткинс 16, Бэйли 20, Тилеманс 30, Морено 47

  • 4 февраля

15:00 Борнмут - Ноттингем 1:1
Голы: Клюйверт 5 - Хадсон-Одой 45

15:00 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Голы: Палмер 19, Силва 86 - Кунья 22, Дисаси 43 (автогол), Кунья 63, Кунья 82

15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, Гарначо 84

17:30 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Голы: Сака 14, Мартинелли 67, Троссард 90+3 - Габриэл 45+3

  • 5 февраля

21:00 Брентфорд - Манчестер Сити - 1:3
Голы: 1:0 - 21 Мопе, 1:1 - 45+3 Фоден, 1:2 - 53 Фоден, 1:3 - 70 Фоден

МКомандаИВНПРМО
1Ливерпуль23156252:2251
2Ман Сити22164454:2549
3Арсенал23144347:2249
4Астон Вилла23144549:3046
5Шпоры23135549:3544
6Ман Юн23122931:3238
7Вест Хэм23106736:3636
8Брайтон2398642:3835
9Ньюкасл231031048:3733
10Вулвз2395937:3732
11Челси23941038:3931
12Борнмут2276930:4127
13Фулхэм23751130:3826
14Кристал Пэлас23661126:4024
15Брентфорд21641131:3622
16Ноттингем23561228:4121
17Лутон22551232:4220
18Эвертон23851026:3019*
19Бернли23341624:4713
20Шеффилд Юн23241719:5910

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Премьер-лига. 24 тур

10 февраля

  • 13:30 Манчестер Сити - Эвертон
  • 16:00 Фулхэм - Борнмут
  • 16:00 Ливерпуль - Бернли
  • 16:00 Лутон - Шеффилд Юнайтед
  • 16:00 Тоттенхэм - Брайтон
  • 16:00 Вулверхэмптон - Брентфорд
  • 18:30 Ноттингем - Ньюкасл

11 февраля

  • 15:00 Вест Хэм - Арсенал
  • 17:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

12 февраля

  • 21:00 Кристал Пэлас - Челси
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