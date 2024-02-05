Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 23 тура

В течение нескольких дней, с субботы 3 февраля до понедельника 5 февраля, пройдут матчи 23 тура Английской Премьер-лиги. Болельщиков ждут зрелищные матчи на этих выходных.

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В субботу, 3 февраля, Тоттенхэм поедет в гости к Эвертону, а Брайтон и Ньюкасл на своих полях сыграют против Критал Пэлас и Лутон. На следующий день, в воскресенье 4 февраля, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд сыграет с Вест Хэмом, Челси на Стэмфорд Бридж с Вулверхэмптоном.

Также, в это воскресенье Арсенал примет на своем поле Ливерпуль. В понедельник, 5 февраля, Манчестер Сити и Брентфорд закроют 23 тур Премьер-лиги.

АПЛ. 23-й тур

3 февраля

13:30 Эвертон - Тоттенхэм 2:2

Голы: Харрисон 30, Брейнтвейт 90+4 - Ришарлисон 4, Ришарлисон 41

16:00 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1

Голы: Данк 3, Хиншелвуд 33, Буонанотте 34, Жуан Педро 84 - Матета 71

16:00 Бернли - Фулхэм 2:2

Голы: Фофана 71, Фофана 90+1 Пальинья 17, Родригу Муниз 21

16:00 Ньюкасл - Лутон 4:4

Голы: Лонгстофф 7, Лонгстофф 23, Триппьер 67, Барнс 73 - Ошо 21, Баркли 40, Моррис 59, Адебайо 62

18:30 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5

Голы: Макгинн 12, Уоткинс 16, Бэйли 20, Тилеманс 30, Морено 47

4 февраля

15:00 Борнмут - Ноттингем 1:1

Голы: Клюйверт 5 - Хадсон-Одой 45

15:00 Челси - Вулверхэмптон 2:4

Голы: Палмер 19, Силва 86 - Кунья 22, Дисаси 43 (автогол), Кунья 63, Кунья 82

15:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0

Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, Гарначо 84

17:30 Арсенал - Ливерпуль 3:1

Голы: Сака 14, Мартинелли 67, Троссард 90+3 - Габриэл 45+3

5 февраля

21:00 Брентфорд - Манчестер Сити - 1:3

Голы: 1:0 - 21 Мопе, 1:1 - 45+3 Фоден, 1:2 - 53 Фоден, 1:3 - 70 Фоден

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 23 15 6 2 52:22 51 2 Ман Сити 22 16 4 4 54:25 49 3 Арсенал 23 14 4 3 47:22 49 4 Астон Вилла 23 14 4 5 49:30 46 5 Шпоры 23 13 5 5 49:35 44 6 Ман Юн 23 12 2 9 31:32 38 7 Вест Хэм 23 10 6 7 36:36 36 8 Брайтон 23 9 8 6 42:38 35 9 Ньюкасл 23 10 3 10 48:37 33 10 Вулвз 23 9 5 9 37:37 32 11 Челси 23 9 4 10 38:39 31 12 Борнмут 22 7 6 9 30:41 27 13 Фулхэм 23 7 5 11 30:38 26 14 Кристал Пэлас 23 6 6 11 26:40 24 15 Брентфорд 21 6 4 11 31:36 22 16 Ноттингем 23 5 6 12 28:41 21 17 Лутон 22 5 5 12 32:42 20 18 Эвертон 23 8 5 10 26:30 19* 19 Бернли 23 3 4 16 24:47 13 20 Шеффилд Юн 23 2 4 17 19:59 10

* Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Премьер-лига. 24 тур

10 февраля

13:30 Манчестер Сити - Эвертон

16:00 Фулхэм - Борнмут

16:00 Ливерпуль - Бернли

16:00 Лутон - Шеффилд Юнайтед

16:00 Тоттенхэм - Брайтон

16:00 Вулверхэмптон - Брентфорд

18:30 Ноттингем - Ньюкасл

11 февраля

15:00 Вест Хэм - Арсенал

17:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

12 февраля