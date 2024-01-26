Ювентус – Эмполи прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Ювентус – Эмполи, соперники сыграют в рамках 22 тура сильнейшего итальянского дивизиона.

Ювентус

Текущий чемпионат складывается для Ювентуса хорошо, так как команда ведет борьбу за чемпионство. Туринцы являются лидерами Серии А, хотя это может быть промежуточно, так как Интер отстает на очко, имея игру в запасе. В последнем туре клуб «старой синьоры» без проблем одолел в гостях Лечче со счетом 3:0. Эта победа стала седьмой подряд во всех турнирах, а в общей сложности Юве не проигрывает 18 встреч кряду. Команда в отличной форме и способна бороться за скудетто.

Эмполи

Для Эмполи старт сезона был катастрофой, казалось, клуб обречен на вылет. Сейчас команда предпоследняя в турнирной таблице, но отставание от 17-й строчки составляет всего два очка. В последнем туре команда одержала ценнейшую домашнюю победу над Монцой со счетом 3:0, хет триком в той встрече отметился польский полузащитник Шимон Жирковский. Шансы на сохранение прописки остаются, главное стабильно набирать очки, борьба за выживание ожидается серьезная.

История очных противостояний

Как показывает статистика, Ювентус доминирует в очных противостояниях, в первом круге туринцы одержали выездную победу со счетом 2:0.

Ювентус – Эмполи Прогноз

Играют лидер и предпоследняя команда чемпионата, так что фаворит очевиден, туринцы играют дома и должны уверенно брать три очка. У Эмполи тоже есть серьезная мотивация, команда постарается цепляться за очки. Перспективной здесь мы считаем ставку на успех хозяев с форой -1,5 гола, даже с учетом прагматичности Ювентуса.

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