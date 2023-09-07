Прогноз на матч Румыния - Израиль 9 сентября 2023 года
9 сентября состоится отборочный матч чемпионата Европы между сборными Румынии и Израиля. Обе команды имеют шансы на выход из группы, поэтому противостояние обещает быть интересным.
Сборная Румынии
В данный момент команда набрала 8 очков после четырех сыгранных матчей и занимает второе место в группе.
Румыны всего на два пункта отстают от лидера, сборной Швейцарии.
До этого команда была сильнее сборных Андорры и Беларуси, сыграла вничью с Косово и в последнем матче неожиданно сыграла вничью со Швейцарией со счетом 2:2.
Интересно, что румыны давно не играли в основной части европейского первенства. В последний раз они ездили на Евро в 2016 году, и теперь у них снова есть отличные шансы пройти в финальный турнир.
Сборная Израиля
Эта команда несмотря на неплохой состав еще ни разу в своей истории не проходила квалификацию на чемпионаты Европы.
В текущем отборочном цикле они занимают третье место, отставая от Румынии на одно очко. В прошлых матчах отбора Израиль победил Беларусь и Андорру, сыграл вничью с Косово, но проиграл Швейцарии.
За выход из группы в этой группе продолжают бороться Швейцария, Румыния и Израиль.
Интересные факты и прогноз на матч
Команды провели между собой четыре матча и по победам счет 2:0 в пользу Румынии.
В обновленном рейтинге ФИФА Румыния занимает 48-е место, в то время как Израиль идет на 75-м
Игра очень важна для обеих команд, ведущих борьбу за 2-е место. Каждая из прошлых встреч этих соперников проходила напряженной борьбе, и во всех них голы забивали обе команды.
Я же поверю статистике и поставлю на исход «обе забьют» за 1.95.
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