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Прогноз на матч Румыния - Израиль 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Румыния - Израиль 9 сентября 2023 года
Румыния Румыния
Чемпионат Европы 09 сен 2023, 14:45 Румыния - Израиль
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Международные, Bucharest, Национальный стадион
Израиль Израиль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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9 сентября состоится отборочный матч чемпионата Европы между сборными Румынии и Израиля. Обе команды имеют шансы на выход из группы, поэтому противостояние обещает быть интересным.

Сборная Румынии

В данный момент команда набрала 8 очков после четырех сыгранных матчей и занимает второе место в группе.

Румыны всего на два пункта отстают от лидера, сборной Швейцарии.

До этого команда была сильнее сборных Андорры и Беларуси, сыграла вничью с Косово и в последнем матче неожиданно сыграла вничью со Швейцарией со счетом 2:2.

Интересно, что румыны давно не играли в основной части европейского первенства. В последний раз они ездили на Евро в 2016 году, и теперь у них снова есть отличные шансы пройти в финальный турнир.

Сборная Израиля

Эта команда несмотря на неплохой состав еще ни разу в своей истории не проходила квалификацию на чемпионаты Европы.

В текущем отборочном цикле они занимают третье место, отставая от Румынии на одно очко. В прошлых матчах отбора Израиль победил Беларусь и Андорру, сыграл вничью с Косово, но проиграл Швейцарии.

За выход из группы в этой группе продолжают бороться Швейцария, Румыния и Израиль.

Интересные факты и прогноз на матч

Команды провели между собой четыре матча и по победам счет 2:0 в пользу Румынии.

В обновленном рейтинге ФИФА Румыния занимает 48-е место, в то время как Израиль идет на 75-м

Игра очень важна для обеих команд, ведущих борьбу за 2-е место. Каждая из прошлых встреч этих соперников проходила напряженной борьбе, и во всех них голы забивали обе команды.

Я же поверю статистике и поставлю на исход «обе забьют» за 1.95.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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