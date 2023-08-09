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В матче 1/64 финала Кубка Английской лиги встретятся "Бёртон" и "Лестер".

“Бёртон”

В прошлом сезоне "Бёртон" выступал в третьем по силе дивизионе Англии и занял 15-е место в турнирной таблице. Во время подготовки к новому сезону коллектив провел девять товарищеских матчей, допустив лишь два поражения.

В первом туре нового сезона “Бёртон” довольно ожидаемо проиграл более грозному "Блэкпулу" со счетом 0:2.

“Лестер”

"Лестер" в прошлом сезоне боролся за выживание в английской Премьер-лиге и занял 18-е место в турнирной таблице, попрощавшись с элитой английского футбола.

Во время предсезонных сборов “лисы” сыграли всего три товарищеских матча, одержав две победы и потерпев поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:4.

В первом матче сезона “Лестер” обыграл “Ковентри” дома со счетом 2:1.

Статистика и факты

Букмекеры ожидают, что у "Лестера" не будет особых проблем в этом матче. В последних пяти матчах "Лестер" потерпел одно поражение и одержал четыре победы, в то время как "Бёртон" проиграл два последних матча, пропустив в каждом по два гола.

Интересно, что команды в последний раз встречались в 2021 году и тогда в серии пенальти сильнее был “Бертон”.

Прогноз

Я считаю, что гостям ничего не должно помешать добыть уверенную победу в этом матче. Еще недавно “Лестер” становился чемпионом Англии и теперь стремится вернуться в элитный дивизион, поэтому участие в Кубке Английской лиги может придать команде дополнительных эмоций.

Будем ставить на победу "Лестера" с форой в один гол (-1).

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