Фортуна Дюссельдорф – Бохум прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 27 мая, мы узнаем состав окончательный участников Бундеслиги-2024/25. Во втором матче плей-офф за право играть в Бундеслиге Фортуна в Дюссельдорфе сыграет против Бохума. Первая игра на стадионе Бохума завершилась победой Фортуны 3:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Фортуна Дюссельдорф

Фортуна не очень уверенно начала текущий сезон, но после зимнего перерыва набрала отличный ход и финишровала на третьем месте с отрывом от Гамбурга в 5 очков. Фортуна даже претендовала на выход в Бундеслигу напрямую, но догнать Хольштайн Киль или Санкт-Паули уже было практически невозможно.

Во Второй Бундеслиге Фортуна не проиграла ни одного матча с 4 февраля. Ее серия без поражений в лиге составила невероятные 14 матчей. Перед первым матчем с Бохумом команда из Дюссельдорфа обыграла Магдебург (3:2).

Бохум

Бохум подходил к последнему туру на 14-м месте Бундеслиги. Но по результатам заключительных матчей опустился на 16-е. Фатальными для Бохума стали победы Майнца над Вольфсбургом и Униона против Фрайбурга. При этом берлинская команда лишь в компенсированное время вырвала победу и отправила Бохум играть переходные плей-офф. Сам же Бохум на выезде проиграл Вердеру 1:4.

Бохум уже был готов праздновать спасение, но все оборвалось в самый последний момент. Как показала первая игра против Фортуны, от такого тяжелого удара футболисты Бохума до сих пор не отошли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Фортуна провела во Второй Бундеслиге 4 последних сезона.

В этом сезоне Бохум выиграл только 2 матча на выезде – 2:1 против Дармштадта и 4:3 против Униона Берлин.

Это будет 85-й матч между данными командами. Преимущество по победам 29 на 27 в пользу Бохума.

Прогноз на матч Фортуна Дюссельдорф – Бохум

У Бохума нет выбора, кроме как с первых минут бежать в атаку, чтобы попробовать отыграться. Из-за этого нас будет ждать открытая игра, в которой я ставлю на то, что обе команды забьют.

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