Америка – Крус Асуль прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

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В ночь с воскресенья на понедельник, 27 мая, состоится второй матч финала Клаусуры Мексики. Америка на легендарном стадионе Ацтека сыграет против Крус Асуль. Первая игра завершилась ничьей 1:1. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Америка

Америка отлично выступила в Клаусуре этого года. Она выиграла регулярный сезон, набрав в 17 матчах 35 очков: 10 побед, 5 ничьих и лишь 2 поражения. И оба этих поражения Америка потерпела на выезде. 18 февраля Америка уступила Пачуке (1:2), а 21 апреля – Пумас УНАМ.

В полуфинале Клаусуры Америка выбила Гвадалахару – 0:0 на выезде и 1:0 дома, а в четвертьфинале дважды сыграла 1:1 против Пачуки, но прошла дальше за счет более высокого места в регулярном сезоне.

Крус Асуль

В регулярном сезоне Клаусуры Крус Асуль финишировал прямо позади Америки, на втором месте. От лидера “синий локомотив” отстал лишь на 2 очка. Крус Асуль также выиграл 10 матчей, но трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. По ходу всего сезона была уверенность, что Крус Асуль сможет пройти в плей-офф.

В полуфинальных матчах Клаусуры Крус Асуль сумел выбить Монтеррей. На выезде Крус Асуль выиграл 1:0, а дома уступил 1:2, но вышел в финал, поскольку финишировал выше в регулярном розыгрыше. В 1/4 финала эта команда выбила Пумас УНАМ – 2:0 и 2:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Америка дважды обыграла Крус Асуль. В Апертуре их матч закончился 3:2, а в Клаусуре – 1:0.

Крус Асуль не выигрывает у Америки с 2021 года, шесть матчей подряд.

Прогноз на матч Америка – Крус Асуль

Думаю, нас ждет игра, в которой обе команды будут осторожничать, и голевых моментов будет мало. Моя ставка – ТМ2,5.

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