Пайрамидс – Эль Гуна прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

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В понедельник, 27 мая, в матче 25-го тура Премьер-лиги Египта Пайрамидс дома сыграют против Эль Гуна. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Пайрамидс

Пайрамидс проводят просто невероятный сезон. Команда Крунослава Крунчича уверенно лидирует в Премьер-лиге, набрав в 21 матче 50 очков – 15 побед, 5 ничьих и лишь 1 поражения. От Аль-Масри, который идет вторым, Пайрамидс оторвались на 12 очков. Однако помешать этой команде впервые в истории выиграть чемпионат Египта может Аль-Ахли, который сыграл на шесть матчей меньше и отстает на 17 очков.

К матчу против Эль Гуна Пайрамидс подходят с серией из восьми побед подряд. Последний раз эта команда теряла очки еще 5 апреля, когда сыграла 0:0 против Эль Гейша. В предыдущем туре Пайрамидс уверенно на выезде обыграли Исмаили.

Эль Гуна

Эль Гуна, которая лишь по итогам минувшего сезона повысилась в классе, достаточно успешно выступает в Премьер-лиге. По итогам 23 матчей Эль Гуна занимает одиннадцатое место с отрывом от зоны вылета в 9 очков. Вряд ли за оставшийся отрезок сезона эта команда растеряет такое преимущество.

Однако последние результаты Эль Гуна не впечатляют – лишь 1 победа в 6 предыдущих матчах. При этом две своих последних игры Эль Гуна завершила с одинаковым счетом 0:0 – против Эль Гейша и главного аутсайдера сезона Эль Дахлия.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 8-м туре текущего сезона Пайрамидс разгромили Эль Гуна 4:0.

За всю историю между этими командами было всего 11 матчей, в которых на счету Эль Гуна 4 победы, а у Пайрамидс – 3.

Прогноз на матч Пайрамидс – Эль Гуна

Пайрамидс – очевидные фавориты матча, которые должны уверенно выигрывать в этом матче. Ставлю на то, что хозяева забьют более 1 гола.

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