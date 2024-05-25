Александр Зверев — Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 33.5 Коэф.: 1.59 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках первого круга Ролан Гаррос состоится поединок между Александром Зверевым и Рафаэлем Надалем. Встреча пройдет в Париже в понедельник, 27 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Александр Зверев

Немец уже давно закрепился в числе лучших теннисистов планеты, но по-прежнему не знает побед на турнирах серии Большого Шлема. На Открытом чемпионате Франции Саша трижды кряду выходил в полуфинал, но в решающий матч не пробивался ни разу.

Зверев в этом году демонстрирует качественный теннис, а подготовку к Ролан Гаррос завершил победой на Мастерсе в Риме. На его пути не встречались топовые соперники, но всего один проигранный сет по ходу турнира говорит о многом.

Рафаэль Надаль

С большой долей вероятности для легендарного испанца этот Ролан Гаррос станет последним в карьере. Именно здесь, в Париже, Надаль ковал свою славу и заслужил прозвище «Король грунта». Рафа побеждал тут рекордные 14 раз.

В силу возраста Надаль уже не показывает той игры, к которой так привыкли его фанаты, однако навязать свой теннис может любому сопернику. На дистанции сил у него может и не хватить, но в матче против Зверева проблем у немца будет достаточно.

Интересные факты и личные встречи

Зверев идет на серии из шести побед подряд.

Надаль в этом году провел на любимом покрытии всего восемь матчей, в которых потерпел три поражения.

Между собой соперники сыграли 10 поединков: счет 7:3 в пользу Рафы.

Александр Зверев — Рафаэль Надаль Прогноз

Зверев очевидный фаворит, но Надаль все еще может на равных играть с сильными оппонентами. Тем более, испанец выходил на корт еще две недели назад. Ставлю на тотал больше 33.5 геймов.

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