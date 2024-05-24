Аталанта — Торино прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года
В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Аталантой и Торино. Встреча пройдет в Бергамо в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Аталанта
Аталанта уже вешила все вопросы, касаемо выхода в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, ведь точно финиширует в Серии А не ниже пятого места.
Кульминацией классного сезона стал победный финал Лиги Европы, в котором подопечные Гасперини с хет-триком Лукмана нанесли Байеру первое поражение в сезоне и выиграли первый в своей истории еврокубок.
Интересно, что если Аталанта закончит сезон на пятом месте, то Рома станет шестым представителем Италии в Лиге чемпионов.
Торино
Торино отчаянно ведет борьбу за место в еврокубках и на данный момент занимает девятую позицию в турнирной таблице. «Быки» не оставляют надежд и в прошлом матче обыграли на своем поле Милан.
Стоит отметить, что при удачном раскладе итоговое девятое место может дать туринцам путевку в Лигу конференций. Для этого надо, чтобы Аталанта закончила на пятой строчке, а Фиорентина — не выше восьмого места, но при этом обыграла в финале ЛК греческий Олимпиакос.
Интересные факты и личные встречи
- Аталанта не проигрывала на своем поле в рамках Серии А в трех предыдущих матчах.
- Торино в последних трех играх взял семь очков.
- «Быки» забивают в ворота Аталанты на протяжении последних семи встреч.
Аталанта — Торино Прогноз
Торино будет фаворитом, учитывая высокую вероятность ротации в составе хозяев. В связи с этим предлагаю ставить на то, что гости не проиграют и тотал меньше 4.5 голов.
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