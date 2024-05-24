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Аталанта — Торино прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Аталанта - Торино прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Аталанта Аталанта
Серия А Италия 26 мая 2024, 12:00 Аталанта - Торино
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Италия, Bergamo, Адзурри д'Италия
Торино Торино
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Торино или Ничья и Тотал Меньше 4.5
Коэф.: 1.54
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В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Аталантой и Торино. Встреча пройдет в Бергамо в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аталанта

Аталанта уже вешила все вопросы, касаемо выхода в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, ведь точно финиширует в Серии А не ниже пятого места.

Кульминацией классного сезона стал победный финал Лиги Европы, в котором подопечные Гасперини с хет-триком Лукмана нанесли Байеру первое поражение в сезоне и выиграли первый в своей истории еврокубок.

Интересно, что если Аталанта закончит сезон на пятом месте, то Рома станет шестым представителем Италии в Лиге чемпионов.

Торино

Торино отчаянно ведет борьбу за место в еврокубках и на данный момент занимает девятую позицию в турнирной таблице. «Быки» не оставляют надежд и в прошлом матче обыграли на своем поле Милан.

Стоит отметить, что при удачном раскладе итоговое девятое место может дать туринцам путевку в Лигу конференций. Для этого надо, чтобы Аталанта закончила на пятой строчке, а Фиорентина — не выше восьмого места, но при этом обыграла в финале ЛК греческий Олимпиакос.

Интересные факты и личные встречи

  • Аталанта не проигрывала на своем поле в рамках Серии А в трех предыдущих матчах.
  • Торино в последних трех играх взял семь очков.
  • «Быки» забивают в ворота Аталанты на протяжении последних семи встреч.

Аталанта — Торино Прогноз

Торино будет фаворитом, учитывая высокую вероятность ротации в составе хозяев. В связи с этим предлагаю ставить на то, что гости не проиграют и тотал меньше 4.5 голов.

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Прогноз на матч Победа Торино или Ничья и Тотал Меньше 4.5
Коэф.: 1.54
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