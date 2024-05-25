Аль-Иттихад – Замалек прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Замалек Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 27 мая, в матче 25-го тура Премьер-лиги Египта Аль Иттихад дома сыграют против Замалек Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Аль-Иттихад

Аль-Иттихад ведет упорную борьбу за место в топ-4 по итогам сезона Премьер-лиги. К матчу против Замалек эта команда подходит на пятом месте с отставанием от Аль-Масри, который идет вторым, лишь в два очка. Ранее Аль-Иттихад никогда не финишировал в топ-4, так что к этой цели команда из Александрии будет идти до конца.

В последних 5 матчах Премьер-лиги Египта Аль-Иттихад набрал лишь 7 очков. В предыдущем туре “короли города” сыграли 0:0 против ЗЕД, а перед этим было поражение в матче против Смуха 0:2. Обе эти команды являются прямыми конкурентами Аль-Иттихада.

Замалек

Как и Аль-Ахли, Замалек в этом сезоне сыграл меньше матчей, чем остальные, из-за участия в Кубке Конфедераций КАФ. Там Замалек проиграл на выезде Беркану 1:2, но выиграл дома 1:0 и стал обладателем трофея благодаря голу в гостях. Пока что Замалек сыграл в Премьер-лиге только 16 матчей, так что 13-е место не должно удивлять. По потерянным очкам Замалек уверенно занимает четвертое место.

Однако два своих последних матча в Премьер-лиге Замалеку выиграть не удалось. В предыдущем туре он сыгрлал вничью 1:1 против Сумуха, а перед этим проиграл Модерн Фьюче 0:1. Всего Замалек уже потерпел 5 поражений в сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 8-м туре текущего сезона Замалек разгромил Аль-Иттихад 3:0.

Аот-Иттихад не может выиграть у Замалек в 2018 года,

В 102 матчах между данными клубами на счету Аль-Иттихад тольо 9 побед, а у Замалека 69.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Замалек

На Замалек больше не давит участие в Кубке конфедераций КАФ, а набирать очки в Премьер-лиге крайне необходимо. Моя ставка – победа гостей.

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