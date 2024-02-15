Защитник Баварии согласовал контракт с испанским грандом

Трансферная сага по поводу переезда защитника Баварии Альфонсо Дэвиса в Испанию, кажется, близится к завершению.

По сообщениюRelevo, канадец уже согласовал контракт с Реалом, но для финализации сделки необходимо окончательное решение игрока, а также точная стоимость Дэвиса.

Напомним, что контракт игрока рассчитан до июня 2025 года, что также может повлиять на конечную цену канадца.

Ранее сообщалось о том, что Реал готов попрощаться с Ферланом Менди, чтобы освободить место под приглашение защитника, но сам француз готов бороться за место в основном составе.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 27 матчей за Баварию, в которых отметился одним голом и тремя ассистами. Transfemarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.