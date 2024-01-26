Юрген Клопп прокомментировал свой неожиданный уход из Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля дал первый комментарий по поводу своего сенсационного ухода из клуба после завершения текущего сезона.

“Я еще в ноябре сказал клубу, что ухожу в конце сезона. У меня заканчиваются силы, это правда.Мне нравится абсолютно все в этом клубе, но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова”.

Юрген Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. В 464 матчах он одержал 288 побед, 96 сыграл вничью и выиграл 7 трофеев.

До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.