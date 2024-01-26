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Юрген Клопп прокомментировал свой неожиданный уход из Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 07:01
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Юрген Клопп прокомментировал свой неожиданный уход из Ливерпуля Getty Images

Главный тренер Ливерпуля дал первый комментарий по поводу своего сенсационного ухода из клуба после завершения текущего сезона.

“Я еще в ноябре сказал клубу, что ухожу в конце сезона. У меня заканчиваются силы, это правда.Мне нравится абсолютно все в этом клубе, но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова”.

Юрген Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. В 464 матчах он одержал 288 побед, 96 сыграл вничью и выиграл 7 трофеев.

До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.

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