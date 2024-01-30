Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги
В заключительном матче 22 тура Манчестер Юнайтед поедет в гости к Вулверхэмптону. DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.
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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче
Манчестер Юнайтед показывает не очень стабильные результаты. Команда Эрика Тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет 32 очка после 21 тура. В крайних пяти матчах "красные дьяволы" трижды победили, однажды проиграли и раз сыграли вничью. Вулверхэмптон на 11 месте Премьер-лиги и всего на три очка отстает от Манчестер Юнайтед. После 21 матча у "воков2 29 очков в активе. В крайних пяти матчах Вулверхэмптон трижды праздновал победу и дважды сыграл вничью.
Манчестер Юнайтед имеет проблемы и с травмированными игроками. Эту игру пропустят: Амрабат, Линделеф, Маласия и Марьяль. Также, под вопросом - Маунт и Рэшфорд. У Вулверхэмптона ситуация не такая плачевная, матч рискует пропустить Пабло Сарабия.
Когда и где состоится матч?
Матч 22 тура Премьер-лиги между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед пройдет 1 февраля и начнется в 21:15 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава –21:15
- Киев – 22:15
- Ереван – 00:15
- Астана – 02:15
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч
Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports