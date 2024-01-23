Впереди только Барри. Хавбек Брайтона вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ

Универсальный полузащитник Брайтона Джеймс Милнер по новому вписал свое имя в историю АПЛ, появившись в стартовом составе на вчерашний матч против Вулверхэмптона (0:0).

Эта игра стала для Милнера 633-й в карьере в АПЛ. Тем самым он опередил легенду Манчестер Юнайтед Райана Гиггза и вышел на второе место по количеству игр в истории лиги.

Лидирует по этому показателю бывший полузащитник Манчестер Сити, Астон Виллы, Эвертона и Вест Бромвича Гарет Барри, который наиграл 653 матча в АПЛ.

The 2nd most appearances in Premier League history ✊



Congratulations on another landmark, @JamesMilner! pic.twitter.com/d5EBYNRwnh — Premier League (@premierleague) January 22, 2024

Милнер дебютировал в АПЛ в 2002 году за родной Лидс. После этого он успел поиграть за Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль. Минувшим летом 38-летний полузащитник подписал контракт с Брайтоном.

В текущем сезоне Милнер выходил на поле в 14 матчах чемпионата и отметился 2 ассистами.