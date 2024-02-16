Возвращение на родину откладывается. Бенфика продлит контракт с чемпионом мира

Легендарный аргентинский фланговый полузащитник Анхель Ди Мария останется в Бенфике на еще один сезон.

Как сообщает Николо Скира, с согласия футболиста португальский клуб активирует опцию автоматического продления контракта на еще один сезон. Текущий договор Ди Марии с “орлами” истекает в июне.

Ранее ожидалось, что после Бенфики Ди Мария вернется в родной Росарио Сентраль, где и окончательно закончит профессиональную карьеру.

Бенфика – первый клуб в европейской карьере 36-летнего аргентинца. Он играл за нее с 2007 по 2010 год, а после этого выступал в составе Реала Мадрид, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентуса. Минувшим летом Ди Мария вернулся в Бенфику.

В текущем сезоне на счету Ди Марии 13 голов и 8 ассистов в 31 матче во всех турнирах. Вчера аргентинец оформил дубль с пенальти в матче 1/16 финала Лиги Европы против Тулузы (2:1).

В составе сборной Аргентины Ди Мария стал чемпионом мира-2022. Он забил один из голов в невероятном финале против Франции.