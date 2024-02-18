Владелец Милана готов инвестировать в летние трансферы порядка 100 миллионов евро

Владелец Милана Джерри Кардинале заявил, что клуб летом планирует усиление и готов выделить для этих целей немалые деньги.

«Я хочу выиграть много трофеев с этим клубом. Милан стал лучшей инвестицией в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным в Европе. Также мы инвестируем 50-100 миллионов евро в летнее трансферное окно», – сказал Кардинале в комментарии Corriere dello Sport.

Добавим, что Милан на данный момент идет на третьей ступеньке в турнирной таблице Серии А. Команда опережает ближайшего преследователя семь очков и продолжает погоню за Ювентусом. Свою следующую игру «россонери» проведут сегодня, когда в рамках 25-го тура в гостях сразятся в матче против Монцы. Отметим, что победа позволит подопечным Пиоли обогнать Ювентус и выйти на вторую позицию.