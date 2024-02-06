ВИДЕО. "Только для Особенного". Моуринью снялся в рекламе Adidas

Легендарный Жозе Моуринью стал главным героем очередной рекламы бутс Adidas из линейки Predator.

В новой рекламе португальский тренер сидит в своем кабинете в балаклаве, которую позже снимает и ставит на стол ноги в новых бутсах.

who else?



special one 🤝 preds pic.twitter.com/THzwdu6FKr — adidas Football (@adidasfootball) February 4, 2024

Ранее в рекламе Predator снялся новый лидер Реала Мадрид Джуд Беллингем, который недавно стал новым лицом бренда Adidas.

Напомним, в середине января Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера Ромы. Он пока что не нашел себе новый клуб, хотя вел переговоры с саудовским Аль-Шабаб.