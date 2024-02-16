ВИДЕО. Действительно шедевр. УЕФА назвал лучший гол недели в ЛЧ

УЕФА объявил победителя в номинации на лучший гол уходящей недели в Лиге чемпионов.

Самым красивым голом ожидаемо признали шедевр полузащитника Реала Мадрид Браима Диаса в матче против РБ Лейпциг. Испанский футболист эффектно прошел с мячом, обыграв несколько защитников и пробил прямо в угол из пределов штрафной зоны.

По итогам матча против РБ Лейпциг Диас был признан лучшим игроком. Испанец не сумел доиграть игру из-за повреждения, но, по сообщениям испанских СМИ, он будет готов к ближайшему матчу против Райо Вальекано.

Этот гол стал для Диаса уже 8-м в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее стало известно, что он решил выступать на международном уровне за Испанию, а не Марокко.