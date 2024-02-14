Браим Диас определился, за какую сборную хочет играть

Полузащитник Реала Мадрид Браим Диас хочет на международном уровне выступать за сборную Испании, сообщает The Athletic.

24-летний футболист имеет марокканские корни, и ему предложили сыграть за сборную Марокко на Кубке африканских наций-2023. Браим был готов принять предложение, но прогресс в составе Реала вынудил его передумать.

Сейчас Диас ожидает, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызовет его на товарищеские матчи в марте, а потом и на Евро-2024.

Вчера Диас заменил в стартовом составе Джуда Беллингема на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (1:0), а на 48-й минуте он забил победный гол.

Всего на счету Диаса, который последние два сезона играл в аренде за Милан, уже 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах во всех турнирах этого сезона.