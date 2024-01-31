Тоттенхэм нашел замену Кейну в клубе АПЛ

Сезон 2023/2024 Тоттенхэм будет заканчивать без внятной замены Гарри Кейну, который перешел в Баварию, но вот летом «шпоры» намерены усилить линию атаки.

По сообщениюTheSun, Анже Постекоглу нашёл это усиление в лице форварда Борнмута Доминика Соланке. Сообщается, что Тоттенхэм так же интересовался нападающем Брайтона Эваном Фергюсоном, но интерес к нему ослаб.

«Шпоры» в текущем сезоне уже несколько раз отправляли скаутов, чтобы те наблюдали за ним и продолжат это делать впредь.

26-летний форвард забил 14 голов и отдал два ассиста в 24 матчах Борнмута во всех турнирах.

Transfermarktоценивает Соланке в 25 миллионов евро, а его контракт с клубом действителен до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм интересуется форвардом нидерландского Фейеноорда Сантьяго Хименеса.