Тоттенхэм нашел замену Кейну в клубе АПЛ
Сезон 2023/2024 Тоттенхэм будет заканчивать без внятной замены Гарри Кейну, который перешел в Баварию, но вот летом «шпоры» намерены усилить линию атаки.
По сообщениюTheSun, Анже Постекоглу нашёл это усиление в лице форварда Борнмута Доминика Соланке. Сообщается, что Тоттенхэм так же интересовался нападающем Брайтона Эваном Фергюсоном, но интерес к нему ослаб.
«Шпоры» в текущем сезоне уже несколько раз отправляли скаутов, чтобы те наблюдали за ним и продолжат это делать впредь.
26-летний форвард забил 14 голов и отдал два ассиста в 24 матчах Борнмута во всех турнирах.
Transfermarktоценивает Соланке в 25 миллионов евро, а его контракт с клубом действителен до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм интересуется форвардом нидерландского Фейеноорда Сантьяго Хименеса.