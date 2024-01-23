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Тоттенхэм нашел замену Кейну в Нидерландах. Он разрывает Эредивизи, забивая больше гола за игру

Новости футбола Сегодня, 09:07
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Тоттенхэм нашел замену Кейну в Нидерландах. Он разрывает Эредивизи, забивая больше гола за игру Тоттенхэм нашел замену Кейну в Нидерландах. Он разрывает Эредивизи, забивая больше гола за игру

Несмотря на аренду Тимо Вернера у Лейпцига, Тоттенхэм продолжает искать нападающего, который станет полноценной и долгосрочной заменой ушедшему в Баварию Харри Кейну.

По информации AS, Шпоры проявляют интерес к результативному нападающему Фейенорда Сантьяго Хименесу. Лондонский клуб надеется переманить футболиста из Нидерландов грядущим летом.

22-летний мексиканский нападающий лидирует в гонке бомбардиров Эредивизи с солидным отрывом. В его активе 19 голов и четыре результативные передачи в 18 матчах голландского первенства в текущем сезоне.

Также источник подтвердил, что лондонский клуб заинтересован в приглашении форварда Штутгарта Серу Гираси, о чем сообщалось ранее.

Вероятно, Шпоры будут делать выбор между кандидатурами Хименеса и Гираси в летнее трансферное окно.

Тоттенхэм занимает пятое место в таблице АПЛ, отставая от Зоны Лиги чемпионов на три очка. 26 января команда Агне Постекоглу сыграет против Манчестер Сити в Кубке Англии.

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