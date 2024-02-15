Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА

Баскетболист Голден Стейт Сефен Кари обновил один из рекордов НБА, сообщает StatMuse.

В матче против Клипперс игрок стал самым результативным, он набрал 41 очко (15/31 с игры), четыре подбора и пять передач. Кроме этого, в этом матче Стеф реализовал 9/19 трехочковых бросков. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории НБА, который реализовал 7+ трехочковых в четырех матчах подряд.

STEPH CURRY!



The 1st player in NBA history to hit 7+ 3-pointers in 4 consecutive games 👏👨‍🍳



LAC-GSW on ESPN pic.twitter.com/ieOjtNE0tL — NBA (@NBA) February 15, 2024

Стефен Кари - американский профессиональный баскетболист, с 2009 года выступает за команду НБА Голден Стейт Уорриорз. Играет на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2009 года под 7-м номером. 4-кратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дважды MVP НБА (2015, 2016).

Лидер в истории НБА по трехочковым попаданиям как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. В составе сборной США стал чемпионом мира 2010 и 2014 годов. Признается экспертами одним из лучших баскетболистов и является лучшим трехочковым снайпером в истории.