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Стало известно за какую сумму Челси готов летом продать Лукаку

Новости футбола Сегодня, 13:27
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Стало известно за какую сумму Челси готов летом продать Лукаку Фото: xsport.ua/ Автор неизвестен

Лондонский Челси планирует летом снова попытаться продать нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации Calciomercato, клуб установил цену в 38 миллионов фунтов и не рассматривает варианты аренды.

Истоник отмечает, что Рома, где в настоящее время выступает 30-летний бельгиец, не готова удовлетворить такие финансовые требования.

Напомним, что летом 2021-го года Челси приобрел Лукаку за 98 миллионов фунтов у миланского Интера. Однако форвард не сумел проявить себя на Стэмфорд Бридж и был отдан в аренду сперва в Интер, а потом в Рому.

В текущем сезоне в Ромелу забил 15 голов и сделал две результативных передачи в 26-ти матчах за Рому во всех турнирах.

Отметим, что контракт бельгийца с Челси действует до лета 2026-го года, а авторитетный портал Трансфермаркт оценивает его в 35 миллионов евро.

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