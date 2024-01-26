Стали известны составы на Матч всех звезд НБА
Новости баскетбола Сегодня, 02:54
Стали известны составы на Матч всех звезд НБА
НБА официально огласила стартовые составы на Матч всех звезд этого сезона, который состоится 18 февраля в Индиане.
- Западная конференция: Леброн Джеймс (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Кевин Дюрэнт (Финикс), Лука Дончич (Даллас), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома).
- Восточная конференция: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Джейсон Тейтум (Бостон), Тайриз Халибертон (Индиана), Дэмиан Лиллард (Милуоки).
Для Леброна Джеймса этот вызов на Матч всех звезд стал 20-м в карьере, что является рекордом НБА. Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон выбраны в стартовые пятерки впервые.
Леброн будет капитаном команды Западной конференции, а Яннис Адетокумбо – Восточной конференции.
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