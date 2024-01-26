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Стали известны составы на Матч всех звезд НБА

Новости баскетбола Сегодня, 02:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Стали известны составы на Матч всех звезд НБА Стали известны составы на Матч всех звезд НБА

НБА официально огласила стартовые составы на Матч всех звезд этого сезона, который состоится 18 февраля в Индиане.

  • Западная конференция: Леброн Джеймс (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Кевин Дюрэнт (Финикс), Лука Дончич (Даллас), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома).
  • Восточная конференция: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Джейсон Тейтум (Бостон), Тайриз Халибертон (Индиана), Дэмиан Лиллард (Милуоки).

Для Леброна Джеймса этот вызов на Матч всех звезд стал 20-м в карьере, что является рекордом НБА. Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон выбраны в стартовые пятерки впервые.

Леброн будет капитаном команды Западной конференции, а Яннис Адетокумбо – Восточной конференции.

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