Стали известны составы на Матч всех звезд НБА

НБА официально огласила стартовые составы на Матч всех звезд этого сезона, который состоится 18 февраля в Индиане.

Западная конференция: Леброн Джеймс (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Кевин Дюрэнт (Финикс), Лука Дончич (Даллас), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома).

Леброн Джеймс (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Кевин Дюрэнт (Финикс), Лука Дончич (Даллас), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома). Восточная конференция: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Джейсон Тейтум (Бостон), Тайриз Халибертон (Индиана), Дэмиан Лиллард (Милуоки).

Для Леброна Джеймса этот вызов на Матч всех звезд стал 20-м в карьере, что является рекордом НБА. Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон выбраны в стартовые пятерки впервые.

Леброн будет капитаном команды Западной конференции, а Яннис Адетокумбо – Восточной конференции.