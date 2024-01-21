Сколько получили Жота и Нуньес? Оценки за матч Борнмут - Ливерпуль

Сегодня, 21 января, Ливерпуль в гостях обыграл Борнмут. Эта победа позволила команде Юргена Клоппа закрепиться на первой ступеньке турнирной таблицы, набрав 48 очков. У ближайших преследователей на пять баллов меньше, а значит «красные» могут чувствовать себя спокойно.

Героями матча стали португальский вингер Ливерпуля Диогу Жота и уругвайский форвард Дарвин Нуньес. Оба футболиста оформили по дублю, а на счету Жоты еще и голевая передача.

По окончании матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам за этот матч. Неудивительно, что лучшими на поле были признаны именно Жота (9.9) и Нуньес (9.0). Также высокие оценки у Макаллистера (8.6) и Конате (8.5). В составе Борнмута лучшим был левый защитник Джеймс Хилл (7.0). Голкипер хозяев Нету (5.6) был признан худшим игроком в составах обеих команд.

По оценкам портала SofaScore самые высокие оценки тоже получили Нуньес (8.6) и Жота (9.4). Худшим в составах обеих команд признан вышедший на замену Ллойд Келли (6.1). Отметим, что лидер Борнмута Доминик Соланке получил невысокие оценки за матч и абсолютно ничем не запомнился на поле.