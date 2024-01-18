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Руне уступил спортсмену из второй сотни рейтинга во втором круге Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 06:56
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Руне уступил спортсмену из второй сотни рейтинга во втором круге Australian Open Getty Images

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне неожиданно покинул Australian Open 2024 уже во втором круге. Датского теннисиста выбил 21-летний француз Артюр Казо, который занимает 122-е место в рейтинге ATP.

В стартовом сете теннисисты не отдали ни одного гейма на своих подачах, а на тай-брейке Казо выиграл 7:4. Следом за этим француз забрал и второй сет – 6:4.

Руне попытался исправить ситуацию и сумел забрать третий сет – 6:3. Но в решающей партии Казо все же оформил сенсацию и забрал ее 6:3.

Это наибольшее достижение в карьере Казо. Ранее он никогда не проходил дальше первого раунда на турнирах Большого шлема.

В следующем раунде Казо ждет встреча с нидерландцем Таллон Грикспором, который посеян на турнире под 28-м номером.

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