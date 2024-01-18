Руне уступил спортсмену из второй сотни рейтинга во втором круге Australian Open

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне неожиданно покинул Australian Open 2024 уже во втором круге. Датского теннисиста выбил 21-летний француз Артюр Казо, который занимает 122-е место в рейтинге ATP.

В стартовом сете теннисисты не отдали ни одного гейма на своих подачах, а на тай-брейке Казо выиграл 7:4. Следом за этим француз забрал и второй сет – 6:4.

Руне попытался исправить ситуацию и сумел забрать третий сет – 6:3. Но в решающей партии Казо все же оформил сенсацию и забрал ее 6:3.

Это наибольшее достижение в карьере Казо. Ранее он никогда не проходил дальше первого раунда на турнирах Большого шлема.

В следующем раунде Казо ждет встреча с нидерландцем Таллон Грикспором, который посеян на турнире под 28-м номером.